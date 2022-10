Lirik Lagu Ideal - Zion.T dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Ideal

Chaeseo naelil ttae hoesaeg kapes wi

Ne dalineun heugbaegyeonghwa geomeunsaeg, my girl

And it goes a little something like

I know you love me

Neo eotteohge na eobsi nameun gin insaengeul salagalyeogo?

Igeon pyeonjiji, freaking R&B

Jigeum jeonhwahae, neo nae beonho alji?

Gateun tisyeocheu ibeo, ttan nom jeonhwaneun ssibeo

Babylago bulleo, nan ne Justin Bieber

Tteugeowo nae maeum igeo, ppalli meogeo sigeo

Geunyang amugeona jibeo, da sajulge jeonbu dameo (ani)

Amugeona jjigeo, da majhyeojul tenikka, uh

Amugeona ibeo, neo geobna yeppeunikka, uh

Amu ttaena bulleo, nae cha ppaleunikka

Nulleo 911, na oneul ppalgan naliya

Yeope isseulge, bameun museounikka

Jeonyeog mwo meogeosseo? baegopa? eo? mwo jom sagalkka

Nega usgiman haedo nan sumi neomeoga

Bridgeneun kkeojyeo na ne yeopjib sal geoya

Jugeul geos gata, maeil boleo gal geoya

Neoman bogo isseo, naneun nuni hanaya

Neoneun amugeosdo molla, always on my mind

Wol, hwa, su, mog, geum, to, iljuilina gidalyeossji neol

Na ileon salam anya, wonlae

Neolan yeojaleul gongbuhaji, nan bamsae

Geojismal gateumyeon munje naebwa, eottae?

Akka naega da majhyeo jun geo gieoghae (donggeulami)

Jejeongsini anya yosae, dadeul na bogo deungsin gatda nollyeodae

Majimageulo hal mali isseo, sigan dwae?

Jigeum soljighage malhalge, I love you

Credit

Artis: Zion.T

Album: ZZZ

Tahun: 2018

Genre: Rap, R&B

Songwriter: Zion.T

Fakta Menarik dari Lagu Ini

Ideal adalah lagu utama dari mini album atau EP dari musisi Korea Selatan Zion.T yang berjudul ZZZ.