Lirik Uh Huh - Zion.T dan Fakta di Baliknya

Lirik Uh Huh

Halusbamman jago gado dwae?

Neoui jib sopa haluman billyeojullae?

Lago ppeonppeonhage malhaessji

Jigeum naneun nugungaui geosile isseo

I jiben eeokeondo eobseoseo

Neomu deowo sogoskkaji beosgo sipeossjiman

Naegen seontaeggwoni eobseossji

Oneulttala jibi gwaenhi neomu meoleossgie

Pug jago nuneul tteuni yeopen deuleomeo PEEJAY got the drums

Nan nolaeleul hal su bakke eobseossji

Gakkeum useumeul chameul suga eobsdeusi

Deudgiman haedo eojjeol su eobsneun mosdoen lideumi isseo

Ileongeo, ileongeo, ileon lideum, eoheo

You feel me, neukkyeojiji?

Naega jalmosdoen ge anil geoya, please, anilago malhae

Juwileul dulleobomyeon naman byeolnan saekki gata

Aedeula nan yosae jeonhwado jal badgo

Dasi malhae chinguga doeeojwo

Wae 12sinde haega ajigdo an tteo?

Hogsi ajig naega kkaen ge anilamyeon

Ajig janeun jungimyeon ige kkumilamyeon

Jigeumjjeum sinnage jamkkodae hago isseul tende

Wait

Credit

Artis: Zion.T

Album: ZZZ

Tahun: 2018

Genre: Rap, R&B

Songwriter: Zion.T

Fakta Menarik dari Lagu Ini

Kim Hae Sol atau yang biasa disapa Zion.T saat ini berada di bawah naungan anak perusahaan YG Entertainment, THEBLACKLABEL.

Lagu Uh Huh ini merupakan lagu kelima dalam urutan lagu di EP ZZZ yang dirilis oleh Zion.T.

Zion.T menyebutkan bahwa lagu ini adalah prequel dari lagunya yang berjudul Sleep Talk yang juga ada dalam EP ZZZ.