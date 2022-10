Lirik Hello Tutorial - Zion.T feat SEULGI dan Fakta di Baliknya

Lirik Hello Tutorial - Zion.T

Insakkajin yeonseubhaessneunde

Geogikkajin munjeeobseossneunde

Wae ne ape seomyeon babocheoleom usge dwae?

Pyeongsocheoleomman hamyeon dwae, jayeonseuleowosseo

Meolileul neomgineun cheoghaesseo, pyeolchin soni ppeoljjumhaeseo

Hajeongugeub pyojeong yeongi, na neo hanado an bangawo

Chwihyangi gyeobchineun cheoghaesseo, sasil na geu yeonghwa mos bwasseo

Geoul ape meomchwo seoseo salanghandago yaegihaesseo

Insakkajin yeonseubhaessneunde, woo

Geogikkajin munjeeobseossneunde

Wae ne ape seomyeon babocheoleom usge dwae?

Pyeongsocheoleomman hamyeon dwae, jayeonseuleowosseo

Annyeong, annyeong

Annyeong, annyeong

Annyeong, annyeong

Meosjige insahaneun beobeun aneunde

Woo, neoleul bomyeon, woo, baby, baby

Nan imi da algo isseo

Ne eolgule da sseuyeoisseo

Eongseonghande gwiyeowosseo

Geu yeonghwa jemogdo teullyeosseo

Sasil nan gidaligo isseo

Sasil kkwae olae gidalyeosseo

Nega meonjeo malhaejugil

Johahandago anim mwodeun

Insakkajin yeonseubhaessneunde

Geogikkajin munjeeobseossneunde

Ne ape seomyeon babocheoleom usge dwae

Pyeongsocheoleomman hamyeon dwae, jayeonseuleowosseo

Annyeong, annyeong

Annyeong, annyeong

Annyeong, annyeong

Yeonseubhaedo an doeneun geon an doeneun geolaneun mal an mideo

Insakkajin yeonseubhaessneunde

Geogikkajin munjeeobseossneunde

Meosjige insahaneun beobeun aneunde

Woo, neoleul bomyeon

Credit

Artis: Zion.T

Album: ZZZ

Tahun: 2018

Genre: Rap, R&B

Songwriter: Zion.T

Fakta Menarik dari Lagu Ini