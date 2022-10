Lirik Malla Gang - Zion.T feat E SENS dan Fakta di Baliknya

Lirik Malla Gang - Zion.T

Okay

Momgabseun du baelo, mommugeneun geudaelo

Momgabseun du baelo, mommugeneun geudaelo

Momgabseun du baelo, mommugeneun geudaelo

Momgabseun du baelo, mommugeneun geudaelo

Jeo mallakkaengineun mwoga jalnaseo nadaeji?

Jeo mallakkaengiga mwoga johdago nanliji?

Jeo mallakkaengineun mwoga jalnaseo nadaeji?

Han jumeog geolido an doeneun nomi

Okay, okay, nae insaeng sijag jeone

Apeulo eotteohge salaya halji gominhaessji

Eomma baeleul chadeon ttae, eomma baeleul chadeon ttaebuteo

Godeunghagsaeng ttae ppagppagi sijeole nae chinguga geuleodae

"neon don an doeneun geosman hae", "naega? geuleoge, geuleoge"

Gyojeonggiwa sigye kkal majchwossji, jjeoleo da geumsaeg

Yeojadeuli johahae, "jinjja?", "o, geulsse"

Eojjeoda boni nan yeogi, don an doeneun geon an hae

Nallo meogneun saekkideul deuleo jumeoni son ppae

I don't care what you say, baby

And I don't fuckin' care, what you wear baby

All my song becomes number one fella

And Imma buy a big building mothafucka

Choesin yuhaenghaneun sunglass, baby

Nae yeongeo is so good baby

Igeos yeogsi different R&B

This song's for all the malla gangs, yeah

I don't know, why y'all askin' me

How many burgers I can eat?

I'm already fat enough

Jeo mallakkaengineun mwoga jalnaseo

Jeo mallakkaengiga mwoga johdago nadaeji? eo?

Han jumeog geolido an doeneun nomi

Han ib geolido an doeneun nomi

Momgabseun du baelo, mommugeneun geudaelo

Momgabseun du baelo, mommugeneun geudaelo

Yeonbongeun du baelo, mommugeneun geudaelo

Yeonbongeun du baelo, yeonbongeun ne baelo

Ige doni dwae yosae? ige doni dwae yosae?

Ya, geu PD jeonhwa waseo mwolae? wa, geugeo olhaedo tto hae?

Ya, dwaessgo igeo oneul nogeumhan nolaende

Eotteonga hanbeon deuleo bwabwa, nan joheunde

I jeongdomyeon ibeon aelbeome neoheodo dwae, igeobuteo naeja, eottae?

Ya, geunde uli jagnyeone anhaessdeon gongyeon da haesseumyeon kkwae dwaessgin haessgessda geuchi?

Jogeum jilligin haneunde jigeum saneun jib

Naegi jeonen mwo hagi silheo, haedo naego naseo hago sipeo

Cheos aelbeomeun jom ppaippai haja, nan gadhyeoseo neukkijido moshaessjanha

Eobsdeon geolo chigo dasi hae, nuga geugeo da gamogppal ilae

Hahaha, oneul na gasae da kkassne

Haluchiga ni yeonbongini mwoni jeogdaga

Mwohana sipeo geunyang jiwossda ssag da

Chalado saseo ollyeoya doena bwa, myeonheodo eobsneunde na

Han jumeog geolido an doeneun

