Lirik Complex - Zion.T fear G-Dragon dan Fakta di Baliknya

Lirik Complex - Zion.T

Sari jom jjyeosseumyeon johgesseo

Neon nae mareun momeul johahajiman

Anajul ttae gati jal ttae

Neo palbegae kkarajul ttae

Neoui mok geongangeul wihae

Nae kiga jomman keosseumyeon johgesseo

Nega mannadeon ki keun aedeulboda

Geurigo sondo jogeumman deo keosseum hae

Eo geunde geu, geugeon deo

An keodo doel geot gata

Neomu ppakse haruharu (haruharu)

Gaein jeongbo jigeopran: gasu

Eomma noraeneun eotteohge haeya dwae?

Nine an sarabwasseumyeon mareul mara

(wae iri iri manha)

Jeonhwa jom geumanhaesseumyeon johgesseo

Teukhi neone yanghwadaegyo jinagal ttae

Geuraegeurae geu norae johahae

Geunde geu dariga mwon sanggwaninde

Complex

My complex

My complex

I’m COMPLEX than

The magazine

I hate me more than

You hate me

I’m complex than

The magazine

Naega aidorieosseum johgesseo

Chum jal chugo jalsaenggin nom (dance)

Sarang noraeman sseumyeon doenikka

Norae moshamyeon beoseumyeon doenikka

‘Yeah, oh yeah oh yeah

Oh yeah oh yeah

Oh yeah

Saranghae michigesseo (handsome)

Oh yeah oh yeah’

Ireomyeon doenikka

Haesora hyeongeun kompeullekseuga eopseo mian

Kijakgo mallado gwaenchanha mwo nanikka

Ohiryeo nan mariya if i wat zion.T

Noraeneun da aneunde eolgureun jal moreunikka

Ktrahamyeon don FAME yeoja

Geurae soljikhi da sel su eopseo

Geureohdago jaesueopseo?

Nacheoreom sarabwa

Think you can walk in my shoes?

Look at me now naega

Ne kompeullekseuda imma