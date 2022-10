Lirik Lagu Say My Name – ATEEZ dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Say My Name – ATEEZ

Come in to you

I won't give up

Everybody Say Yeah

ATEEZ Present

Jogeum deo keuge Say My Name

Geuge jamdeun nal nuntteuge hae

Han beon deo keuge Say My Name

Nega nae ireumeul bulleojumyeon

Eoneusae meon goseul hyanghae deo

Fly high

Magaseoji mara give it up

Jinan naneun ije burning up now

We don't want no trouble

Just movin' forward

Saekkaman dallyeok geu ane bulkkocceul hyanghaeseo

Ttodasi dallyeo

Modu yeogiro nopeun goseuro

Hamkkeramyeon

No down down down

Soneul deureora sori jilleora

Teojildeushan sijageul wihae

Jeogi jeo dalbichi bureul ttae

Sesangeul deopchil deut dalgune

Uri soneul japgo naraga

Yes Sir bureume eungdap

Say My Name

Say My Name

Say My Name

Bulleo bulleo

Say My Name

Say My Name

Say My Name