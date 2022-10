Lirik lagu Menunggu Jadi Pacarmu – Brisia Jodie dan Fakta di Baliknya

Brisia Jodie – Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu)

Tiap waktu ingat kamu

Jantungku berdebar hebat

Tak sengaja melihatmu

Kuingin menyapa kamu

Tapi malu rasanya diriku

'Ku akan tetap menunggu sampai kau cintaiku

Meskipun banyak wanita yang kagumi dirimu

'Ku menunggu 'tuk jadi pacarmu

Tak sengaja melihatmu

Kuingin menyapa kamu

Tapi malu rasanya diriku

'Ku akan tetap menunggu sampai kau cintaiku

Meskipun banyak wanita yang kagumi dirimu

'Ku menunggu 'tuk jadi pacarmu

I breathe for you, my love

To be with you, my love

Sampai kau cinta

'Ku akan tetap menunggu sampai kau cintaiku

Meskipun banyak wanita yang kagumi dirimu

'Ku menunggu 'tuk jadi pacarmu

'Ku akan tetap menunggu sampai kau cintaiku

Meskipun banyak wanita yang kagumi dirimu

'Ku menunggu 'tuk jadi pacarmu

'Ku menunggu 'tuk jadi pacarmu

