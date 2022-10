Lirik Lagu Always You – ASTRO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Always You – ASTRO

Neomu himdeureosseo

Ne ape ireoke seol ttaekkaji

Nunmuri heulleosseo

Ije uri mot boge dwelkka bwa

Hokshi gieokna majimak geunal

Ttatteuthage utteon geu misoga

Gaseume nama miryeoni nama

Meorissogeul jakku maemdora

Uh gidarigo ittaneun mideum hana angoseo

Himdeureodo nunmul meogeumgo neoege gagesseo

Museun il isseodo geokjeonghaji mallago malhaejudeon neo

Ajikdo isseulkka

Gyeondigi himdeun shigan sogeseo

Sueopshi geollyeo neomeojyeodo

Tto ireona dashi dallyeoga

Jom neujeotjiman neoegero watjana

Gyeolguk neojana

Bogo shipeotjana

Gwaenchanchi ana

Anajuji mothae nae mami apa

Geuraeseo neoreul chaja

Gidaryeotjana nunmul najana

Saranghaneun geon oh neojana

Himdeulm gwaenchana beotim dwejana

Honja beotigin beogeowo nega piryohae nan duryeowo

Naneun gwaenchana honjayeotjana

Neo sarajimyeon nan idaeron beotil su eopseul tenikka

Gidaryeo watteon geol nado ara

Daheul su eopseume mami apa wa

Kkeutnae jeonhaji mothaetteon geu mal

Nae ibgae gyesok maemdora

Geurae nan itji mothaesseo ireoke meonghani seoseo

Hollo sum jugin chae gyesok chamaya haesseo

Uriye unmyeongin geolkka yeojeonhi geugose nega

Ajikdo isseulkka

Gyeondigi himdeun shigan sogeseo

Sueopshi geollyeo neomeojyeodo

Oraen shigan meon gireul dora

Jom neujeotjiman neoegero watjana

Gyeolguk neojana

Bogo shipeotjana

Gwaenchanchi ana

Anajuji mothae nae mami apa

Geuraeseo neoreul chaja

Gidaryeotjana nunmul najana

Saranghaneun geon oh neojana

Na ijeseoya jeonhago shipeun iyagi

Geu iyagineun cheoeumbuteo neoraneungeol

Dashi hanbeon deo bulleojwo dashi hanbeon nal anajwo

Neo animyeon wanseongdweji anneungeol aljana

Gyeolguk neojana

Bogo shipeotjana

Gwaenchanchi ana (apeujana)

Anajuji mothae nae mami apa

Geuraeseo neoreul chaja

Gidaryeotjana nunmul najana

Saranghaneun geon oh neojana

Credit

Artis: ASTRO

Album: Rise Up

Rilis: 2018

Genre: K-pop

Penulis lagu: Duble Sidekick, BLACK EDITION (1), YOSKE, Bull$EyE, Jin Jin

Fakta di Balik Lagu Always You – ASTRO

Lagu “Always You” adalah lagu yang dinyanyikan oleh grup idola asal Korea Selatan, ASTRO. Lagu ini merupakan single pertama dan lagu utama dari album spesial kedua ASTRO yang bertajuk “Rise Up” yang dirilis pada 24 Juli 2018 bersamaan dengan video musiknya.