Lirik Lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas – Andien dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas – Andien

Kusimpan masa demi masa

Tak mudah 'tuk terlupa

Saat kau masih di sisi

Hingga saat kau dengannya

Kadang ku menangis

Tataplah diriku di sini

Masih seperti yang dulu

Kutemui kau pun kembali

'Tuk bersamaku lagi

Aku pun mengerti

Satu yang tak bisa lepas, percayalah

Hanya kau yang mampu mencuri hatiku

Aku pun tak mengerti

Satu yang tak bisa lepas

Bawalah kembali jiwa yang luka

Dan perasaan yang lemah ini

Menyentuh sendiriku

Hm-mm

Meski hatiku pun mengerti

Masih ada satu asa

Kucoba 'tuk melawan

Angkuhnya hasrat hati

Satu yang tak bisa lepas, percayalah

Hanya kau yang mampu mencuri hatiku

Aku pun tak mengerti

Satu yang tak bisa lepas

Dan bawalah kembali jiwa yang luka

Dan perasaan yang lemah ini

Menyentuh sendiriku

Credit

Artis: Andien

Album: Let It Be My Way

Rilis: 2014

Genre: Pop

Fakta di Balik Lagu Satu Yang Tak Bisa Lepas – Andien

Lagu ini dirilis pada tahun 2014 dan merupakan salah satu original soundtrack dari Hijab. Lagu ini termasuk ke dalam album studio Andien yang berjudul “Let It Be My Way” yang dirilis oleh Music Factory Indonesia.

Sebenarnya lagu “Satu Yang Tak Bisa Lepas” merupakan lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi Indonesia, Reza Artamevia yang dirilis pada tahun 1997.