Lirik No Make Up - Zion.T dan Fakta di Baliknya

Lirik No Make Up - Zion.T

Jinage hwajangeul hago

Yeppeuge meorireul hago

Oneuldo jibeul naseoneun neon yeppeo

Nopeun gudureul shingo

Jjalbeun chimareul ibgo

Inneun neo neomuna areumdawo but

Neon moreul geoya

Jadaga ireona saljjak bueun eolguri

Eolmana yeppeunji

Neon moreul geoya

Jagi jeon sesuhan ni moseubi

Eolmana yeppeunji

Jakku geoul bojima

Mommuge shingyeong sseujima

Neon geunyang geudaero neomu yeppeun geol

No make up ye no make up ye

No make up il ttae jeil yeppeun neo

Ppalgansaek lipseutikboda

Tumyeonghan libbami joa

Jeo haneul gureumboda jayeonseureowo

Eojedo himdeureonneunji

Neomu jichyeo boyeo neo

Iri waseo nae pume angyeo baby

Neon moreul geoya

Ailain eopshi unneun

Neoye yeppeun nun useumeul