Ari Lasso Ditinggal Pesawat saat di Singapura: Kita Terdampar

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Ari Lasso mengaku jika dirinya ditinggal pesawat saat berada di Singapura.

Ari Lasso mengatakan jika dirinya sudah membeli tiket pesawat Batik Air untuk pulang dan pergi.

Akan tetapi Ari Lasso mendapatkan pesan WhatsApp jika pesawatnya diundur dan harus pergi pada pukul 19.35.

“Halo teman-teman di Batik Air, di Lion Group. Saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis pulang pergi,” ucap Ari Lasso.

“Ini pesawat saya semestinya 17.35, tapi kemudian mendapat WhatsApp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah jadi jam 19.35," ucapnya.

Namun saat dirinya berada di depan gate dirinya justru diperintahkan untuk pindah beberapa gate, akan tetapi saat dirinya berpindah dirinya justru ditinggal.

"Ketika saya di depan gate saya masuk gate diubah. Terus saya pindah ke gate satunya, (dibilang) 'your flight is already fly'," ucap Ari Lasso.

Hal itu mengakibatkan Ari mengalami kerugian besar. Pasalnya, ia harus membeli tiket lagi, tiket hotel, dan ia juga rugi waktu.