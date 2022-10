Lirik Lagu Officially Missing You – AKMU dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Officially Missing You – AKMU

Hanadul nae gyeoteul tteonaganeun

Amado dareun sarameuro mannal

Oh please tell me why'd you have to go

Cause this pain I feel it won't go away

Hanado seulpeujineun anhasseul jul

Hangadeuk namainneun heunjeokdeul

Gachi utgo un gieoge

Today I'm officially missing you

Ooh can't nobody do it like you

Said every little thing you do

Hey baby Said it stays on my mind

And I-I'm officially missing you

Jina on chueok, yeoreumeseobuteo chuwojin

Oneulkkajido hamkke kkum kkun hanaui sowon

Ganeun giri gata seoro deo gipeojineun mam

Iri jal an pullyeodo bal ppeotgo gippeo janeun bam

Bangeul chaeudeon ongireul moranaen oeroun gonggi

Onggijonggi moyeo bureudeon noraeui hyanggi

Yeah I'm officially missing them

I'm officially missing you

Well I thought I could just get over you

Ajik buteoinneun neoui ireumpyo

But I see that's something I just can't do

Yeonseupjange ppaegokhi geurin eumpyo

Jigeumeun aswiumman ango tteonatjiman

Eonjenga han kkume dasi oreugil

All I hear is raindrops falling on the rooftop

Oh baby tell me why'd you have to go

'Cause this pain I feel it won't go away

And today

Ooh can't nobody do it like you

Said every little thing you do

Hey, baby Said it stays on my mind

And I'm officially missing you

Credit

Artis: AKMU

Album: SBS K-Pop Star Season 2 Top 2 Special

Rilis: 2013

Genre: R&B

Fakta di Balik Lagu Officially Missing You – AKMU

Lagu ini dirilis pada tahun 2013 dan ditampilkan oleh penyanyi duo bersaudara asal Korea Selatan, Akdong Musician (AKMU) di ajang pencarian bakat “K-Pop Star Season 2” yang tayang di saluran televisi SBS.

Sebenarnya lagu ini merupakan lagu milik penyanyi asal Kanada, Tamia yang dikaver dan sedikit diaransemen oleh AKMU sendiri.