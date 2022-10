Lirik Dont Give - Loco ft. Hwa Sa dan Fakta di Baliknya

Dont Give - Loco ft. Hwa Sa

Wiheomhae aseuraseulhae

Gansinhi kkeuneul jabanneunde

Neon gawijireul haryeogo hae

Neoui houineun pillyo eopseo

Innaesimi manchi ana naegen

Yuhogeurobakke an boyeo



Ojima naege ojima

Seon neomjima please

Jujima sureun jujima

Chwihamyeon neo eotteoke haebollanikka



Neon naege sureul gwonhajima

Huhoehal geol ara

Neon naege yonggireul jujima

Oneulppunin geol algo isseo



Naege jinsimeul baramyeon

Geu sureun jeoldae jujima

Heotsoril hago angmaui

Chumeul chulgeonikka

Machi bakken siwonhan

Barami buljiman

Sesangi neomu heomhaeseo

Neol nae yeopeman dul geonikka



Namjaneun jeonbu ttokgatdae

Ani sul masin namjan

Da ttokgatae

Neo malgon amugeotdo

An boindaneun geon

Niga anin dareun geotdeureun

Da itgo inneun geoya



Geureonikka naege sureul jujima

Maen jeongsinedo chungbunhi oerounikka

Gawijireul hage nal naebeoryeo dujima

Sarang jjikgo bonneung algi jeone

Neobuteo meonjeo algo sipeunikka



Ya iseongjeogigo sipeo

Ige naitgapsiraneunde

Ssage jugo sipeo guji

Umjigiji anado dwae

Naega haneun mari

Sujagi doeji anke

Gibun joke uri

Mul janeuro jjan hae



Neon naege sureul gwonhajima

Huhoehal geol ara

Neon naege yonggireul jujima

Oneulppunin geol algo isseo



Hanjan dujan biwonaegi sileo

Deo isang naege nopeun

Gibuneul jujima

Hanjan dujan biwonaegi sileo

Jakku geonbaehadeusi nuneul matchujima

Hanjan dujan biwonaegi sileo

Hanjan dujan biwonaegi sileo



(I don't care who you are

Don't make me cry

I don't care who you are...)

Credit

Artis : Loco, Hwasa

Album : The Hyena on Keyboard Part.4

Tanggal Rilis : 21 April 2018

Fakta di Balik Lagu Dont Give

Dont Give merupakan kolaborasi pertama antara rapper Loco dan Hwasa Mamamoo. Saat dirilis pada 2018 lalu, lagu ini menjadi hit dan berhasil menduduki puncak tangga lagu. Lagu ini diproduksi dalam acara The Hyena on Keyboard.

Dont Give diproduksi oleh Produser musik asal Korea Selatan, Woogie. Dirinya pun bercerita tentang proses sulit yang harus dihadapinya saat memproduksi lagu ini.

Dalam jangka waktu dua minggu, Woogie, Loco, dan Hwasa berhasil menciptakan single hit berjudul Dont Give ini.

Lagu ini meraih prestasi yang membanggakan. Sesaat setelah dirilis, lagu ini memuncaki Tangga Lagu Digital Gaon Korea Selatan.