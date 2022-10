Lirik Lagu Somebody - Loco ft. Hwa Sa dan Fakta Menariknya

Somebody - Loco ft. Hwa Sa

Sometimes

eoreobeoryeossna

neoreul bomyeon ijeobeoryeo

I feel it coming babe

igijeogiya

neon wae maeil nal siheomhae

Please take me somewhere



Somebody

jigeum neukkim

So exciting

naui maeumeul neomu deultteuge hae

keopi han sabareul masin neukkim

Somebody

Somebody

Come a long way

geujeo kkumirado

I’ll be fine



ongiro gadeukhande

neon saebyeogin geolkka



neukkimdaero hae

urin eoreum gatdeon naldeureul nogiryeo hae

gudi bingbing doragaji malgo

naragaja, geurae gureum wiro

Let’s go far away

Far away far away far away



amudo eopsi bom jinachyeossjiman

gudi an piryohae amuneun

gogae dollyeossjiman anieossji

nan boijiga anha neo malgoneun

simjangeun gotjang haneul wiro ttwilji molla

anijanha amugaejocha gwaenchanha gibun neomu nopa



nado honranseureopjiman imi gureum wi

gonggam moshan chingudeureun georeo daniji

Somebody Somebody Somebody

Nobody amado Nobody



eunhaengsageorie pin kkot yeojeonhi jarago isseo

garigo issdeon ireumpyo ije neoege tteeo jugo sipeo



ongiro gadeukhande

neon saebyeogin geolkka



neukkimdaero hae

urin eoreum gatdeon naldeureul nogiryeo hae

gudi bingbing doragaji malgo

naragaja, geurae gureum wiro

Let’s go far away

Far away far away far away



All day I wish you to be OK

All day I wish you to be OK

All day I wish you to be OK

All day I wish you to be OK



All day I wish you to be OK

All day I wish you to be OK

All day I wish you to be OK

All day

All day

Credit

Artis : Loco. Hwasa

Album : Somebody

Tahun Rilis : 2022

Lisensi : Consalad

Fakta Menarik Lagu Somebody – Loco ft Hwasa

Somebody merupakan kolaborasi kedua Loco dan Hwasa setelah empat tahun. Keduanya pertama kali berkolaborasi pada tahun 2018 lewat lagu berjudul Don’t.

Ditulis oleh Park Woo Sang, Loco, dan Hwasa, lagu ini menyampaikan arti dari mencairkan hari-hari yang sedingin es dengan cinta.

Musik video Somebody dirilis pada tanggal 25 Juli 2022 melalui kanal Youtube AOMGOFFICIAL. Sampai saat ini, video tersebut telah diputar hampir empat juta kali.

Kolaborasi antara Loco, rapper pemenang Show Me The Money Season pertama dengan Hwasa, member girl grup Mamamoo ini disambut antusias oleh para fans.

Sama seperti sebelumnya, di lagu ini, keduanya memancarkan chemistry yang baik satu sama lain. (Anggita Laras Syanlindri)***