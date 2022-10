Ku Ingin Kau Mati Saja - Endah N Rhesa

Baby we're good friends for so long

Kau bilang sayang entah benar atau bohong

Bilang rindu and all of your feelings

Do you really really mean all of those things

Saat ku akan berikan cintaku

You are changing who the hell are you

Apa maksudmu hancurkan harapanku

Are you happy breaking my heart in two