Lirik Lagu Say Yes – Loco ft. Punch dan Fakta Menariknya

Lirik Lagu Say Yes – Loco ft. Punch

Ni nunape watjana

Naega yeogi itjana

Neoui ipsullo mareul haejwo

Say yes, say yes

Nado moreuge

Neoege gago innabwa

Buneun barame

Nae mam jeonhallae love is true



Ganjireopgeman neukkyeojideon nun bichi

Ijeneun iksuk hadandeusi useum jitji

Geu jjogeuro georeogagiman hamyeon dwae

Rago chingudeureun

Gyesokaeseo nal buchugijiman



Ajigeun mugeoun guduui dwit gup

Charari beoseobeorigo sipeun i bamui kkeut

Soneul naemireo jwosseumyeon hae

Maenballo neoege ttwieogal su itge kkeum



Bokjapagimanhan harue

Mae sigan meorireul gullijiman nan

Jigeumeseoya kkaedareun geonde

Gyeolguk da beoryeojigo neoman nama



Jinan bomeneun neol uyeonhi bwatgo

Deo isangeun uyeoni aniyeosseumyeon hae

Seuchigiman haetdeon neoui soneul japgo

Eotteon girirado gachi georeosseumyeon hae



Ni nunape watjana

Naega yeogi itjana

Neoui ipsullo

Mareul haejwo say yes, say yes

Nado moreuge

Neoege gago innabwa

Buneun barame

Nae mam jeonhallae love is true



Uuuu... I need you

Baby neoege hago peun mal

Naega motdahan mal

Baby baby baby boy, love is true



Eodideun gal su isseo

Igeon geojinmari aniya (yaksokaejwo)

Ijebuteoneun naui yeopi

Jeil pyeonhan jariya



Ipsureul omeurigo naeneun soriwa gachi

Nae ireumeul bulleojwosseum jokesseo

Naega dwiro tteoreojyeoseo geotdeorado danji

I moksorireul deureojwosseum jokesseo



Ni nunape watjana

Naega yeogi itjana

Neoui ipsullo mareul haejwo say yes, say yes

Nado moreuge

Neoege gago innabwa

Buneun barame nae mam jeonhallae love is true



Naega baraneun dan hangaji

Niga naegyeote isseojuneun geot

Niga nal bomyeo useojuneungeotdo

Nae yaegil deureojuneungeotdo

Nan geugeollodo chungbunhande you



Neoreul bomyeo utjana

Du nuni malhajana

Neodo ireoke daedapaejwo say yes, say yes

Neoraseo joa

Niga nal ullyeodo joa

Neoneun naui modeun jeonbunikka love is true

Uuuu... I need you



Baby neoege hago peun mal

Naega motdahan mal

Baby baby baby boy, love is true

Credit

Artis : Loco, Punch

Album : OST Moonlovers - Scarlet Heart Ryeo

Tahun Rilis : 2016

Label Produksi : Genie Music, Sony Music Publishing

Fakta Dibalik Lagu Say Yes

Loco adalah rapper asal Korea Selatan yang merupakan pemenang survival show Show Me The Money 1 pada tahun 2012. Kini ia bernaung di agensi AOMG sebagai rapper dan produser.

Loco sering mengisi line up Soundtrack drama Korea, salah satunya dalah Say Yes. Say Yes merupakan Original Soundtrack drama Korea yang berjudul Moon Lovers atau Scarlett Heart Ryeo yang tayang 2016 lalu.

Drama Korea ini dibintangi oleh IU, Lee Jun Ki, Kang Haneul, serta aktor-aktor Korea Selatan lainnya.

Say Yes yang dinyanyikan oleh Loco dan Punch ini merupakan salah satu Ost Moon Lovers yang populer.

Sampai saat ini, video musik Say Yes yang diunggah di kanal Youtube Stone Music Entertainment telah diputar sebanyak lebih dari 200 juta kali.