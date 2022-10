Lirik Lagu Time to Kill - Overkill dan Fakta di Baliknya

Time to Kill - Overkill



Violent indecision, surge of mass religion

Let me out of prison

I'm just killing time

Every time I turn around

I start to hear a familiar sound

Counting down as time stands still

Yes I think it's time to kill



Time to kill

Time to kill

Time to kill

Time to kill

All the mental anguish

Speaks a common language

I have yet to lavish

A chance to walk away

Every time I turn around

I start to hear a familiar sound

Counting down as time stands still

Yes I think it's time to kill



Time to kill

Time to kill

Time to kill

Time to kill



Unknowing, unseeing

Revelations unfold before your eyes

Relenting, repenting

No time to think or compromise

Time falling, time calling

Into a void and seal the past

As you're waiting, annihilating

Making it real, making it last!



Worn out compromises

Inside-out demises

See through all the lies

We don't walk away

Every time we turn around

Start to hear that familiar sound

New beginnings, time stands still

Yes I think it's time to kill



Time to kill

Time to kill

Time to kill

Time to kill



Time to kill

Credit



Artist : Overkill

Year : 1989

Album : The Years of Decay

Genre : Rock, Metal, Thrash metal

Songwriter : Sid Falck, Bobby Gustafson, D.D. Verni, Bobby Blitz

Fakta di Baliknya

Overkill merupakan band yang berasal dari New Jersey dan dibentuk pada tahun 1980, telah membangun reputasi mereka sebagai salah satu band metal paling konsisten dan gigih sepanjang masa.



Overkill selalu setia pada akar mereka, thrash metal yang mendefinisikan mereka dan terus melakukan tur dan merilis album hingga hari ini. Mereka telah merilis 17 album studio, satu album cover lagu, tiga EP dan tiga album live.



Setelah melalui beberapa nama, band ini menetapkan nama Overkill, setelah lagu dengan nama yang sama oleh Motorhead.

Mereka kebanyakan memainkan cover dari band punk dan metal, seperti The Ramones, Dead Boys dan Judas Priest.



Sekitar awal 1983, band ini telah menemukan 'lineup klasik', dengan Bobby Blitz pada vokal, DD Verni pada bass, Rat Skates pada drum dan Bobby Gustafson pada gitar.



Band ini merilis demo Power in Black pada tahun 1984, yang cukup populer di sirkuit perdagangan pita bawah tanah pada saat itu. (Sintania Nur Amalia)***