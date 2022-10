Lirik Lagu You Are Mine - VICTON dan Fakta di Baliknya

You Are Mine - VICTON

Algo itji nuguinji

Nae mamsoge mollaemollae deureoon Love

Neoraneun geol algo isseo

Nareul chaewoganeun ge neukkyeojyeo

Eodiseobuteo eodikkaji deo malhalkka

(Neoreul joahaneun Oh, neomu maneun iyu)

Dan harue da nan malhal suga eopjana

Now I bingbing doragaji anchi

Baro hago sipeun yaegi Would you be mine lady

Imi dabi itgin haji

Neodo gidaryeojyeotgetji kkumgateun i sungani

Daedapaejullae oneureun deureullae Yes hanmadiman hae

Nawa bingbing doragaji malji

Nado deutgo sipeun yaegi Would you be mine baby

Kkok nuneul gamado tto nuneul tteobwado

Neul geurin geurim gateun neoreul

Baraman bodaga ijen na deo isang

Neol chameul su eomna bwa

Eodiseobuteo eodikkaji deo malhalkka

(Neoreul joahaneun Oh, neomu maneun iyu)

Dan harue da nan malhal suga eopjana

Now I bingbing doragaji anchi

Baro hago sipeun yaegi Would you be mine lady

Imi dabi itgin haji

Neodo gidaryeojyeotgetji kkumgateun i sungani

Daedapaejullae oneureun deureullae Yes hanmadiman hae

Nawa bingbing doragaji malji

Nado deutgo sipeun yaegi Would you be mine baby

Nae modeun achim geudaeume natgwa bam

Neoman gidarinikka

Jom deo gakkai deo gakkaiwa geurigo nal ana

'Cause you're the one and only

Now I bingbing doragaji anchi

Baro hago sipeun yaegi Would you be mine lady

Imi dabi itgin haji

Neodo gidaryeojyeotgetji kkumgateun i sungani

Daedapaejullae oneureun deureullae Yes hanmadiman hae

Nawa bingbing doragaji malji

Nado deutgo sipeun yaegi Would you be mine baby

