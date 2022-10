Lirik Lagu Nikita Gang – Nikita Mirzani dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Nikita Gang – Nikita Mirzani

Kasih body paras ayu miss nyai ratu

Hots nomor satu cek my rating biar tau

Nyai geng geng geng masing masing jalan terus kiss

Banyak yang mengkasus tapi gak ada yang tembus

Haters sibuk bercuit

Nyai masih santai

Mending sibuk cari duit

Vacation ke pantai

Tak perlu angkat beban

Cuz I’m a strong mommy

Nikita thats my name inget itu

Nikita geng Nikita geng

Paling tajir ga sih

Bisnis sukses ga sih

Body sexy ga sih

Banyak haters ga sih

Nikita geng Nikita geng

Nikita geng ga si

Nikita geng Nikita geng

Nikita geng ga si



Nikita geng ini kita punya geng

Ini bukan geng yang cuma berani di komen

Lo slalu gibah post dosanya di close friend

Lo pake fake account caci maki di dm

Bukan soal duit yang penting lo ga toxic

Lo mau instan sukses kita dirakit

Kita geng geng geng

No drama lebih ke aksi bro



Kita geng geng geng

Yang pamer harta sendiri bro

Lo sibuk cari muka

Geng gua bayar di muka

Lo sibuk pamer paha

Lah gua geleng kepala

Sedekah diupload jadi konten biar mreka suka

Yang munafik ngarep masuk surga



Paling tajir ga sih

Bisnis sukses ga sih

Body sexy ga sih

Banyak haters ga sih



Nikita geng Nikita geng

Nikita geng ga si

Nikita geng nikita geng

Nikita geng ga si



Dibilang pamer ria tapi ku ceria

Waktuku memberi tak pernah masuk berita

Tak jual simpati karna bukan toko pulsa

Rezeki pasti ada amin



Duit banyak ku halal

Walau terlihat binal

Yang tertutup dan sopan

Aslinya kayak dajjal



Ibu tiga anak tapi bisnisku banyak

Cium tangan sini hormat

Hormat gak lo?

Paling tajir ga sih



Bisnis sukses ga sih

Body sexy ga sih

Banyak haters ga sih

Nikita geng Nikita geng



Nikita geng ga si

Nikita geng nikita geng

Nikita geng ga si

Paling tajir ga sih



Bisnis sukses ga sih

Body sexy ga sih

Banyak haters ga sih

Nikita geng Nikita geng



Nikita geng ga si

Nikita geng nikita geng

Nikita geng ga si

Credit

Artis: Nikita Mirzani

Album: Nikita Gang

Dirilis: 2021

Genre: Pop

Songwriter: Young Lex