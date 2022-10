Lirik Any Song - ZICO dan Fakta di Baliknya

Any Song - ZICO

[Pre-Chorus]

Waedeul geuri daundwaeisseo?

Mwoga munjeya? Say something

Bunwigiga geopna ssahae

Yosaeneun ireon ge yuhaenginga

Waedeul geuri jaemieopseo?

A, geugeon nado machangaji

Tell me what I got to do

Geuphan daero pluetooth kyeo



[Chorus]

Amu noraena ildan teureo

Amugeona sinnaneun geollo

Amureohgena chumchwo

Amureohji anha boige

Amu saenggak hagi silheo

Amugaero sallae jamsi

I’m sick and tired of my everyday

Keep it up, han gok deo



[Verse 1]

Amu noraena ildan teureo (teureo)

Amuryeom eottae, it’t so boring (Ha)

Amuraedo refreshga sigeuphan deushae

Ssahyeoga seuteureseuga

Baekkop ppajil mankeumman poksohago sipeun nariya

What up my dawgt, eodiya neohui

Ol ttae byeongmaekjurang kkakka myeot gae sa wa, uh

Clubeun gumiga jal an danggyeo

Uri jip geosillo ppallang moyeo

Oebuineun yoryeongkkeot chadan sikyeo

Bamsae suda tteol sigando mojara

Nugun himdeureo jukgessgo nugun chukje

Gwaenhi singsungsaengsung, I want my youth back

Jom jeonkkaji wakjajikkeol hada han myeong du myeongssik jaril tteo



[Pre-Chorus]

Waedeul geuri daundwaeisseo?

Mwoga munjeya? Say something

Bunwigiga geopna ssahae

Yosaeneun ireon ge yuhaenginga

Waedeul geuri jaemieopseo?

A, geugeon nado machangaji

Tell me what I got to do

Geuphan daero pluetooth kyeo



[Chorus]

Amu noraena ildan teureo

Amugeona sinnaneun geollo

Amureohgena chumchwo

Amureohji anha boige

Amu saenggak hagi silheo

Amugaero sallae jamsi

I’m sick and tired of my everyday

Keep it up, han gok deo



[Verse 2]

Tteonajil moshal baen

Changbakkeun chyeodado an bwa

Hoekkadakhaeseo chutaereul buryeodo

No worries at all

Imiji wae chaenggyeo, geurae bwassja urikkirinde

Ooh, neujgi jeone makpan seupeoteu

20daega eolma an namasseo

Pyeonhan oseuro garaibeo

You look nice get ’em high

Eolpit bomyeon geunyang komidi (komidi)

Ireohge muhaehan pati cheoeumiji (cheoeumiji)

Mangami gyochahaneun saebyeok 2sigyeong

Suljangwa gamjeongi soyongdorichyeo



[Pre-Chorus]

Waedeul geuri daundwaeisseo?

Mwoga munjeya? Say something

Bunwigiga geopna ssahae

Yosaeneun ireon ge yuhaenginga

Waedeul geuri jaemieopseo? (No fun)

A, geugeon nado machangaji

Tell me what I got to do

Geuphan daero pluetooth kyeo



[Chorus]

Amu noraena ildan teureo

Amugeona sinnaneun geollo

Amureohgena chumchwo

Amureohji anha boige

Amu saenggak hagi silheo

Amugaero sallae jamsi (Wait)

I’m sick and tired of my everyday

Keep it up, han gok deo



[Outro]

Amu noraena ildan

Ra, la, la, la, la, la, la, la, la (bass)

Ra, la, la, la, la, la, la, la, la (You ain't gonna get a day like this)

Amu norae, amu norae

Amu noraena teureobwa

Amu norae, amu norae

Amu noraena teureobwa (Yeah)

Amu norae (Ooh), amu norae

Amu noraena teureobwa

Amu norae, amu norae

Amu noraena, KOZ

Credit

Artis: ZICO

Album: Random Box

Tahun: 2020

Genre: Hip-Hop/Rap

Songwriter: Ji Ho Woo, Ji Yong Park

Fakta Menarik dari Lagu Ini



Any Song adalah lagu yang direkam oleh seorang rapper Korea Selatan Zico untuk lagu ketiganya pada album Random Box yang dirilis pada tahun 2020 lalu.



Lagu ini ditulis dan diproduksi sendiri oleh Zico dengan produksi tambahan dari Poptime.



Album ini dirilis untuk diunduh dan di-stream secara digital sebagai single pada 13 Januari 2020 melalui KOZ Entertainment dan Kakao M.



Secara lirik, lagu ini tidak memiliki makna atau karakteristik tertentu apapun.



Lagu yang dapat dijadikan lagu menari ini menampilkan paduan suara yang adiktif dan peralihan rap Zico ke nyanyiannya.



Lagu ini memenangkan kategori Best Hip Hop & Urban Music pada ajang Mnet Asian Music Award 2021. (Shafira Meiriska Putri)***