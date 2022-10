Lirik Lagu Tak Bisa ke Lain Hati - KLa Project dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Tak Bisa ke Lain Hati - Kla Project

Bulan merah jambu luruh di kotamu

Kuayun sendiri langkah langkah sepi

Menikmati angin menabur daun daun

Mencari kembaranmu di waktu lalu

Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi

Tercipta nelangsa merenggut sukma

Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud

Aku tak bisa pindah pindah ke lain hati

Begitu lelah sudah kuharus menepi

Hidup telah ditambatkan berlabuh dipantaimu

Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi

Tercipta nelangsa merenggut sukma oh

Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud

Aku tak bisa pindah pindah ke lain hati (oh oh)

Pindah ke lain hati (oh oh)

Pindah ke lain hati

Sungguh kuakui (tak bisa ke lain hati)

Sungguh kuakui (tak bisa ke lain hati)

Sungguh kuakui (tak bisa ke lain hati)

Mengingatmu mengenangmu

Menggapai paras wajahmu

Sendiri

Oh

Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi

Tercipta nelangsa merenggut sukma oh

Terwujud keinginan yang tak pernah terwujud

Aku tak bisa pindah pindah ke lain hati (oh oh)

Pindah ke lain hati (oh oh)

Pindah ke lain hati (oh oh)

Pindah ke lain hati oh oh (oh oh)