Lirik Lagu Here I Am - VICTON dan Fakta di Baliknya

Here I Am - VICTON

Neol wihan norael hae

Eonjena ne gyeote isseulge

Jogeumeun mugeoun balgeoreumeul tteeonaego isseo

Neoege jom deo gakkai dagagagi wihaeseo

Jogeumeun gilgo apatdeon siganieotjiman

Naneun gwaenchana geurae gwaenchana neoman isseumyeon

Neoreul wihan nae moksorireul deureojwo

Naega hal su inneun geon yeah

Here I am himdeul ttaeneun dwidorabwa

Jikyeojulge eonjekkajina neoui dwieseo

All of me jamsi gidaedo gwaenchana

Geokjeonghaji ma naega itjana

Hangsang gyeote isseulge everyday

We love your voice too

Tell me that you love me too

Sigani ppalli jinagado let it be

I want you to stay with me

Maeiri neomu haengbokan tase

Kkumkkuneun geonman gateun isanghan nararo

Nal ango ije du nuneul gameumyeon

We gotta go

Neoreul wihan nae moksoril saranghaejwo

Naega hal su inneun geon yeah

Here I am himdeul ttaeneun dwidorabwa

Jikyeojulge eonjekkajina neoui dwieseo

All of me jamsi gidaedo gwaenchana

Geokjeonghaji ma naega itjana

Hangsang gyeote isseulge everyday

Gakkeumeun bamhaneureul bol ttae

Geujeo oeropdagoman neukkyeojil ttae geureol ttae

Naege dagawa jun neo