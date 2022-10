Lirik di Hatiku - Five Minutes dan Fakta di Baliknya

Lirik Di Hatiku - Five Minutes



Awal ku mengenalmu

Kau pikat hatiku

Dan ku tau ku inginkan dirimu



Semakin ku mengenalmu

Semakin ku rindukan

Semua tentang dirimu

Menaklukanku



Reff:

Di hatiku hanyalah dirimu

Aku tak ingin tanpa kamu

Meski dalam hatimu kau tak inginkan ku

Namun aku kan slalu untukmu



Biarkanlah ku mencintaimu

Meski ku tau kau tak akan ku miliki

Berikanlah aku waktu tuk yakinkanmu

Bahwa aku yang pantas untukmu

Selalu mencintamu



Credit:



Penyanyi: Five Minutes

Penulis: Dicky Prasetyo

Produser: Ricky FM

Executive Produser: Wahana Production

Publisher: PT. Premi Musik Era



Fakta Dibalik Lagu "Di Hatiku"



Lagu di hatiku bercerita tentang seseorang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Orang yang diceritakan jatuh cinta sejak pertama bertemu. Semakin jauh mengenal, semakin besar rasa rindu pada sang pujaan yang menaklukkan hatinya.



Meski bertepuk sebelah tangan, ia gigih untuk meyakinkan dan berusaha memiliki sang pujaan hati. Ia juga selalu ada meskipun cintanya tak terbalas.



Selain itu juga memberi keyakinan pada orang yang dicintai bahwa dia pantas mendampingi sepanjang hidup.



Lagu di Hatimu merupakan single ke-4 Five Minutes Gen 3. Adapun single pertama hingga ketiga adalah Menanggung Rindu, Bisa Gila, dan Tell Me Now.



Five Minutes Gen 3 adalah pergantian vokalis dari Richie Setiawan ke Alisabat.***