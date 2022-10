Lirik Lagu All Day - VICTON dan Fakta di Baliknya

All Day - VICTON

Sigan jina balgil danneun got neonde

Ije pyeonhi gidael su isseo all day

Naega neol barabwasseul ttae nega nal barabwasseul ttae

Jogeum eosaekaedo gwaenchana oh yeah

Unmyeongeseo inyeoneuro

Deuramatikan urin useumi beonjiji

Myeot bujakbodan danpyeoneurodo

Chungbunhanikka That's right

Gakjaui bangsigeuro seoroui bakjareul matchwo

Misoneun deo beonjigil yeah yeah

I modeun geon nega jonjaehagie

Oneuldo Just stay with me nal anajugil

Nega isseo neowa naega smile smile

Naeildo I want kkok nae mam arajugil

Nega isseo neowa naega smile smile

Neowa naega mandeureogal Story

Just go with the flow

Hwanhage useobojago Smile

If you feel the glow

Baby let me blow your mind

Geurigo norael bulleoyo nan

Baby you are my mine

Eonjedeun nae pum soge deullyeoyo right

Iyudo eomneun chae

Jubyeoneul seoseongimyeo nal gamssajueotji

Heureuneun sigan sogeseo neowa nan meomchwoitgil

Gakkeum eoduun bami wado

Seororeul bichul tenikka

Hamkkehajan mal geugeomyeon jokae

Oneuldo Just stay with me nal anajugil

Nega isseo neowa naega smile smile

Naeildo I want kkok nae mam arajugil

Nega isseo neowa naega smile smile