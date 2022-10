Lirik Lagu Imagine - John Lennon dan Fakta di Baliknya

Imagine - John Lennon



Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky



Imagine all the people

Livin' for today

Ah



Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too



Imagine all the people

Livin' life in peace

You



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one



Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man



Imagine all the people

Sharing all the world

You



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one



Kredit Lagu Imagine - John Lennon



Artis: John Lennon

Album: Imagine

Year: 1971

Genre: Rock, Soft Rock

Label: Parlophone

Songwriter: John Lennon

Produser: Phil Spector, John Lennon Adam McCabe dan Yoko Ono



Fakta di Baliknya



Imagine merupakan lagu ciptaan John Lennon yang diluncurkan pada tahun 1971, diproduseri oleh Phil Spector dan diedarkan pada tahun yang sama. Kesuksesannya membuat lagu ini mencapai tangga lagu ke-3 dalam Billboard Amerika selatan dan ke-6 di Britania Raya.



Lagu Imagine adalah pesan politik yang kuat dilapisi dengan musik dan melodi yang indah. John Lennon menyadari pendekatan yang lebih lembut membawa lagu tersebut ke khalayak yang lebih luas.



Melalui lagu ini, Lennon berharap pesan yang disampaikan terdengar oleh banyak orang, dalam lirik ia mengatakan jika menginginkan perdamaian pertama-tama harus membayangkannya terlebih dulu.



Konsep Imajinasi datang dari istri John Lennon, Yoko Ono. Pada tahun 1964 ia menerbitkan Grapefruit sebuah buku petunjuk dan gambar yang menerapkan konsep lirik untuk lagu tersebut.



John Lennon menulis dan merekam lagu Imagine di perkebunan Tittenhurst Park miliknya di pedesaan Inggris, tempat tinggalnya bersama Yoko pada musim panas 1969.



Dalam pengerjaan lagu ini, John Lennon memanggil beberapa kelompok musiknya ke Tittenhurst untuk merekam, termasuk Spector, George Harrison dan pemain bass Klaus Voormann.



Kemudian ada juga pemain Piano Nicky Hopkins, drummer Alan White dan Jim Keltner. Arensmen dibuat sederhanan untuk lebih menonjolkan lirik agar pesan lebih mudah sampai kepada para pendengarnya.***