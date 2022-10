Lirik Lagu All I Know - VICTON dan Fakta di Baliknya

All I Know - VICTON

Jigeum eosaekan geu nunbicheun

Mae chomada nareul jungnyeoga

Pyeongsowaneun dareun gonggineun

Deuriswineun geotdo beokcha

Meomutgeorineun ne moseup

Ama urin byeorang kkeute inneun geolkka

Chagawojyeo ganeun keopi

Machi neoui mamgwa gateun geolkka

Buranhan deut gyesok umcheureodeuneun neoui sonkkeuteul

Amugeotdo moreun cheokamyeo kkok japgo sipjiman

Geujeo mareopsi neol barabomyeo aesseo useoboneun

Maeumsogeseon imi nunmuri meomchuji ana

Haji ma jigeum haryeoneun geu mal

Kkeonaebeorimyeon modeun ge kkeunnabeoril geot gata

Majimak kkumeul kkul su itdamyeon

Doragal su isseulkka uriui cheoeum geu ttaero

All I know It's you you you you

All I know It's you you you you you

All I know It's you you you you

All I know It's you you you you

Girl I think that all I know is you

So what you want

Ipsuri anin nunbicheuro malhaneun geo

Geuge deo apa No more love

Neon molla ige eolmana mwot gateunjireul

Uri seoroga almyeonseodo

Daechung inyangjeonyang neomeogan jido

Kkwae dwaetjana geureonikka jigeum nae mareun

Ajigeun ttaega aniran geot

Yeah that's all I know

Amureochi aneun deut baeteotdeon geu modeun maldeureun

Nalkaroun gasiga doeeo nae mameul seuchigo

Geujeo mareopsi neol barabomyeo aesseo useoboneun

Maeumsogeseon imi nunmuri meomchuji ana