Lirik Lagu Muah! - APRIL dan Fakta di Baliknya

Muah! – APRIL

Baby you nanhi deo mari manheun oneul

Baby you ilhan nae mami seolleneun sungan

Neon nareul molla jakku maemdora

Wae molla wae geugeol molla eomeo

Do it do it do it

Do it chu eorinae anya

Do it do it do it

Do it chu jangnani anya

Yonggireul nae mangseoriji jom ma

Nuneul gamgo naege wa nal anabwa

Come to me baby kiss my lips

Simjangi kung naege dagawa nan tteollyeowa

Come to me jom deo gakkai

Jjiritjjirithage ppajyeobwa meomchujima

Um... muah, muah, muah, muah

Um... muah, muah, muah, muah

Ok pyohyeonhago sipeo gidarida jichyeo

Ireoda naega jeongmal micyeo

Wenmanhan yeojadeulgwaneun dalla ara

Nae nunbit neomu dara

I know you wanna kiss me

Ppalli wa yeogi neoui jari

Geopmeokji malgo let it go now

I'm ready sijakhaebolkka wow

Do it do it do it

Do it chu naege dagawa

Do it do it do it

Do it chu nal kok jjilleobwa

Yonggireul nae mangseoriji jom ma

Saekomdalkomhajanha nal anabwa

Come to me baby kiss my lips

Simjangi kung naege dagawa nan tteollyeowa

Come to me jom deo gakkai

Jjiritjjirithage ppajyeobwa meomchujima