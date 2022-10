Lirik Untitled, 2014 - G-Dragon dan Fakta di Baliknya

Lirik Untitled, 2014

Naege doraogiga

Eoryeobgo himdeun geol ara

Ije deoneun sangcheobatgiga

Duryeobgo shireun geol ara

Nega tteona beorin geunaredo

Mojin mallo neol ulligo

Dwidora seoseo huhoehae mianhae

Jebal dan han beonirado

Neoreul bol su itdamyeon

Nae modeun geol da ireodo gwaenchana

Kkumeseorado neoreul manna

Dashi saranghagireul

Uri idaero

Neoege yongseobatgi boda

Jukneun ge deo swiulji molla

I noraereul bulleobojiman

Nae jinshimi daheulji molla

Nega haengbokhagireul barae

Geu heunhan geojitmaldo mothago

Doraogiman gidohae mianhae

Jebal dan han beonirado

Neoreul bol su itdamyeon

Nae modeun geol da ireodo gwaenchana

Kkumeseorado neoreul manna

Dashi saranghagireul

Uri idaero

Ijeneun kkeuchiraneun majimagiraneun

Neoye geu mameul nan mideul su eopseo

I can't let go

Cause you never know

Naegen neo gateun neoegen na gateun

Geureon sarangeun du beon dashineun eopseo

Nobody knows

We always know

Jebal dan han beonirado

Neoreul bol su itdamyeon

Nae modeun geol da ireodo gwaenchana

Kkumeseorado neoreul manna

Dashi saranghagireul