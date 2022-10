Jin BTS Segera Luncurkan Album Solo The Astronaut, Simak Jadwal Rilis hingga Detail Albumnya

PIKIRAN RAKYAT – Salah satu anggota boyband BTS, Jin akan segera meriliskan single solonya pada 28 Oktober 2022 mendatang.

Meskipun hanya berupa single, Jin BTS memasukkan lagunya tersebut dalam album solo pertamanya yang bertajuk The Astronaut.

Sebelum diumumkan oleh agensi BigHit Music, Jin BTS secara langsung telah memberitahukan kepada penggemar bahwa ia akan segera meriliskan single solonya pada saat pergelaran konser BTS Yet to Come di Busan.

“Aku punya album baru yang akan keluar. Ini bukan hal yang besar, ini hanya satu lagu. Saya berkolaborasi dengan seseorang yang sangat saya kagumi dan saya juga memiliki banyak konten untuk dibagikan kepada kalian. Jadi, saya harap kalian menikmatinya,” kata Jin BTS.

Agensi mengungkapkan bahwa selama perjalanan menuju perilisan, terdapat berbagai promosi yang telah dipersiapkan untuk para penggemar.

Tak hanya itu, bersamaan dengan pengumuman perilisan album Astronaut, agensi juga meriliskan sebuah trailer logo yang menampilkan seorang astronot yang sedang berpergian ke ruang angkasa.

Dalam sebuah unggahan pengumuman perilisan single solo Jin ini juga penggemar diberikan jadwal promosi seperti jadwal perilisan poster, foto konsep 1 hingga 3, music video teaser, jadwal perilisan official music video, hingga perilisan video lirik.

Agensi berharap, single solo The Astronaut dapat menjadi hadiah untuk para penggemar mengingat setelah perilisan album anggota tertua di BTS tersebut akan menjalankan wajib militer yang akan diikuti secara bergilir oleh anggota BTS lainnya.