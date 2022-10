Lirik Lagu Light – VICTON dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Light - VICTON

Ijeneun naegen neomu dangyeonhan deushi

Pyeongbeomhan ge eojjeol su eopshi eosaekhan deushi

Geuge jom beogeowodo narang eoullyeo

Hangsang jejariman geotda haega jeomureo

Shiljeung nagido hajiman errday nan jibchakhae

Wae dwineujeun happy endingdo kkwaena bolmanhae

Jogeum jigakhaedo gwaenchana boda deo joeun nare

I'm ready to see you and the light

Geuneure kkeucheun eodilkka

Neowa na eodijjeume isseulkka

Urin neomu eorigo yeorigo

Modeun geoshi duryeobgo seotulleo

Domang chyeobolkka

Amuri naege mureobojiman

Yeogiseo meomchul suneun eopseo

Dashi ireoseol su isseo yeah

Into the light neoye gyeote hwanhan bichi dwelge

Himgyeoun geunareun ije bye bye

Majimagin geotcheoreom chumeul chwo

Open your eyes jigeumbuteo neoye bichi dwelge

Ijen naraolla fly high

You trust me, count on me yeah

Naega neoye han julgi bichi dwedorok

Nega nae bichi dweeo seoroye bichi dwedorok

Geunde naboda nega hwolsshin deo bicheul naedorok

Gakkeum dwidora bol ttae geurimjakkaji bicheul naedorok

Geurae ige yeonghwaramyeon urin seoro hoheubeul matchwo

Sad endingeun saenggakdo an hae geunyang oneureul salmyeo

Jeonbureul bachyeo keugo jageun NGedo

Nae insaeng neomu haengbokhae magi naeril ttaedo

Banghwange kkeucheun eodilkka

Uriga ganeun goseun eodilkka

Naneun ajik cheoreopgo bujokhae

Modeun geoshi nasseolgo meokmeokhae

Jeongdabi mwolkka

Jilmuneul naege deonjyeobojiman

Honjaseo chajeul suneun eopseo

Hamkkeramyeon hal su isseo yeah

Into the light neoye gyeote hwanhan bichi dwelge

Himgyeoun geunareun ije bye bye

Majimagin geotcheoreom chumeul chwo

Open your eyes jigeumbuteo neoye bichi dwelge

Ijen naraolla fly high

You trust me, count on me yeah