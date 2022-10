Lirik Lagu Do or Die – AleXa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Do or Die – AleXa

Ice in my veins

I run in the night

Ready to fight

It's do or die

Ojik nan one shot!

Imma one girl army

Tagyeogeopseo, zero base, charge it up

Don't you get it?

Deonjyeobwatja locked

Queen's iconic

Volume up deo kiwobwa, naneun deo energetic

And I'm like

Ohh

Jigeum naega boneun neon

I'm not afraid anymore

Imi neon neujeosseo…

Ooh siseoneul garyeo cover

You'll see me slay like a motha

Sigongganeul neomnadeun watching

Naui mugin sword in my hand now

What you see? You better run from me

Taegwon

Reoningeun short time wijanghae show time

'Cause I got

Ajjilhan vein

Nari seon night

Kkeuneojil chain

Junbidoen fight

Simjangui screaming

Deullini beating

Gipge deo paein

It's do or die

Ah ha ha ha

Ah ha ha ha ha ha

Ah ah ah ah

It's do or die

Ah ha ha ha

Ah ha ha ha ha ha

Ah ah ah ah

It's do or die

Deutgedoeneun sorry, gamchwodun my story

Watching you go loco face all scarry

Now I got a chance

Umkyeojwo grab it

Poppin that pop pop, michindeuthae crazy

I'm going down undercover

Me and myself ain't no other

Siseoneul garyeo cover

You'll see me slay like a motha

Eodumsoge sumgyeodo shining

Igeonmachi ace in my hand now

What you see? You better run from me

Taegwon

Reoningeun short time wijanghae show time

'Cause I got

Ajjilhan vein

Nari seon night

Kkeuneojil chain

Junbidoen fight

Simjangui screaming

Deullini beating

Gipge deo paein

It's do or die

Naneun neoui master

Got kkeunnalkkeoya disaster

It's do or die

Ajjilhan vein

Nari seon night

Kkeuneojil chain

It's do or die

It's do or die

It's do or die

Credit

Artis: AleXa

Album: Do or Die

Rilis: 2020

Genre: K-Pop

Penulis lagu: Ellen Berg Tollbom, Cazzi Opeia, Moonshine, Hwang Sung Jin, Kim Jin Sun

Fakta di Balik Lagu Do or Die – AleXa

Lagu “Do or Die” merupakan lagu digital kedua yang dipopulerkan oleh penyanyi solo K-pop asal Amerika yang bernama AleXa. Lagu ini dirilis pada 6 Maret 2020 bersamaan dengan rilisnya lagu pra-rilis yang bertajuk “A.I Trooper”.