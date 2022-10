Lirik Lagu Sorry - Zion.T feat Beenzino dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Sorry - Zion.T

One, two, one two three

Myeot sigan jjae ttuttuttu batji anhneyo

Keunil nasseo (oh no)

Nae maeum gatji anhneyo

Akkaneun naega jinjja

Jalmoshaesseo jeonhwahae

Call me baby

Amado geudaen

Geudaen bange nuwoissgessjyo

Animyeon eodi sikkeureoun goseseo

Nae yokhago issgessjyo

Gwaenchanha a jagiya jebal

Jebal ihaehaejwo mianhae

Mianhadaneun mari

Deo silhgessjiman mianhae

Dodaeche mwoga mianhanya

Mutgessjiman mianhae

I'm sorry uh!

Geunyeoneun bokjaphae nan chilpan

Apui munjea gata

Dabi an nawa na suhak mot hae

Yubunamin chingu, hyeongdeurege mureobwado

Ppalli sagwahae namjaga geureomyeon an dwae

I'm trying to work

Work baby I'm sorry

Dareun mal mwoga deo piryohanji

Dangyeonhi mareul an ham moreuji

Mianhae mi amor

Wǒ ài nǐ

Liebe dich

Arameogeo jwo nae sarangeul

Saranggwa jeonjaengeseo

I don't want war

Neoga jigeum naege naerineun hyeongbeoldo

Dalge badeulge

Daman jalhaejwossdeon ttaedo

Chamjakhaeseo naege pangyeoreul naeryeojwoyo

Neoui hwareul mageuryeogo doneul sseoseo

Iyu makron ssaul ttae yogeul sseoseo

Geu ssaumeseo yeonggam bada gogeul sseoseo

Naega mianhaeyo

Jakku malkkeutmada kkorireul butyeoseo

Neomeogal geosdo kkachibal deulgo deombyeo

Geureol su issneun sarange

Neomu nonri jeongyeonhaeseo

Kkok hwareul bureuneyo

Mianhadaneun mari

Deo silhgessjiman mianhae

Dodaeche mwoga mianhanya

Mutgessjiman mianhae

I'm sorry uh!