Lirik Lagu Girls – Aespa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Girls – aespa

Ireonara geudaeyeo

Deo chimyeongjeogin jeonjaeng soge

Duballo beotyeo jeoge Hook!

Black Mamba

Duryeopji ana nega Hoot!

Busheojulkke

Dallajeosseo uriga

Gwangyareul neomeo doraol ttae

Ilgeureojeo beoryeotteon æ

Deo nadapge machi hanacheoreom boil

Michin jonjaegame hyeonshin

Dashi namgyeojin bulsshiga

Geodaehan akeuro jaranaseo

Mugireokage neol goripshikyeo dul ttae

Reunite urin dashi hamkke

Whoo whoo

Deopcheo Beat it yah

Neon honjaga aniya

Binnatteon Sacrifice

Gieok chajattamyeon

Boyeojullae? natanajullae?

Jigeum yeogi

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Soricheo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona

(We them girls)

Duryeoume masseol geureon yonggi

(Ah yeah)

Eonjerado urin Together

We them girls

We them girls

We them girls

Meta Universe gongjonhae

Jigeum Parallel world

Modeun jonjaega euimireul gajeo

Part of my heart

Urin gonggame eoneoreul sseo

Cheoneul nanweo jweo

Gyeolguk seonhan euijimane

Gachireul chuguhae

Ganghaejeosseo deudieo nan

Hwidulligeona danghaji ana

Waegogi dwaebeoryeo tto da

Shijakdwaesseo pyeoneul galla

Neowa nal goripshikyeo ap mot boge

Mottwen yogmange ilgeureojeo beorideon

Algorithm-deuri

Jonjaereul mugiro pagwero

Jibeosamkyeo Ah

Geu sungan ageun shijakdwaesseo

Whoo whoo

Bikyeo Flip yah

Nan honjaga aniya

Jikyeojugo shipeo

Cheoeum mannan ne REKALL

Anajulge neukkil su itge

Without SYNK DIVE

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Soricheo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona

(We them girls)

Duryeoume masseol geureon yonggi

(Ah yeah)

Eonjerado urin Together

We them girls

We them girls

Pyeonghwaroun nareul majihae

Urin FLAT geu aneseo

Hamkke utgo saranghae

With my friends

Ije deo nævis-wa hamkke

Yeoreo gal miraega gunggeumhae

Gyeolguk mannage dwel geol

Nævis on the REAL MY WORLD

Hold up!

REAL MY WORLD

Neon geoure bichin na

Geuboda binnal jonjae

Malhae jullae?

Eonjekkajina hamkkeran geol (Yeah)

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Soricheo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona

(We them girls)

Duryeoume masseol geureon yonggi

(Ah yeah)

Eonjerado urin Together

We them girls

We them girls

We them girls

Girls!

Credit

Artis: Aespa

Album: Girls

Rilis: 2022

Genre: Dance, pop, electropop

Penulis lagu: Yoo Young-jin

Fakta di Balik Lagu Girls – aespa

Lagu “Girls” merupakan lagu utama untuk album mini kedua aespa yang berjudul sama yakni “Girls” yang dirilis pada 8 Juli 2022.