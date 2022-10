Lirik Lagu Don’t You Remember – Adele dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Don’t You Remember – Adele

When will I see you again?

You left with no goodbye, not a single word was said

No final kiss to seal any sins

I had no idea of the state we were in

I know I have a fickle heart and a bitterness

And a wandering eye, and a heaviness in my head

But don't you remember?

Don't you remember?

The reason you loved me before

Baby, please remember me once more

When was the last time you thought of me?

Or have you completely erased me from your memory?

I often think about where I went wrong

The more I do, the less I know

But I know I have a fickle heart and a bitterness

And a wandering eye, and heaviness in my head

But don't you remember?

Don't you remember?

The reason you loved me before

Baby, please remember me once more

Gave you the space so you could breathe

I kept my distance so you would be free

And hope that you find the missing piece

To bring you back to me

Why don't you remember?

Don't you remember?

The reason you loved me before

Baby, please remember me once more

When will I see you again?

Credit

Produser : Rick Rubin

Penulis : Adele Adkins, Dan Wilson

Album : 21

Fakta di baliknya

Lagu ini dinyanyikan oleh Adele sebagai salah satu single untuk album studio kedua Adele yang berjudul 21.

Lagu yang berdurasi 4 menit 3 detik ini menceritakan tentang kisah sedih sang penyanyi Adele yang ditinggalkan oleh mantan kekasihnya saat itu tanpa adanya sebuah penjelasan dan juga tanpa adanya salam perpisahan.

Dengan kejadian tersebut, hal ini meninggalkan tanda tanya yang besar untuk Adele.