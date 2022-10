Lirik Lagu I Will Show You – Ailee dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu I Will Show You – Ailee

Naega sajun oseul geolchigo

Naega sajun hyangsul ppurigo

Jigeumjjeum neon geunyeol manna

Tto utgo itgetji

Geureoke johatdeon geoni

Nal beorigo tteonal mankeum

Eolmana deo eotteoke deo

Jal haeya han geoni

Neoreul amuri jiullaedo

Hamkkehan nari eolmainde

Jinan sigani eogulhaeseo

Jakku nunmuri heureujiman

Boyeojulge wanjeonhi dallajin na

Boyeojulge hwolssin deo yeppeojin na

Babocheoreom sarang ttaemune

Tteonan neo ttaemune ulji anheullae

Deo meotjin namjal manna

Kkok boyeojulge neoboda haengbokhan na

Neo eobsido seulpeuji anha muneojijianha

Boy you gotta be aware

Santteutage meoril bakkugo

Jeongseong deullyeo hwajangdo hago

Haihire jjarbeun chima modu nal dorabwa

Uyeonhi rado neol mannamyeon

Nuni busige useojumyeo

Nollan ni moseup dwiro han chae

Ttogak ttogak georeogaryeo hae

Boyeojulge wanjeonhi dallajin na

Boyeojulge hwolssin deo yeppeojin na

Babocheoreom sarang ttaemune

Tteonan neo ttaemune ulji anheullae

Deo meotjin namjal manna

Kkok boyeojulge neoboda haengbokhan na

Neo eobsido seulpeuji anha muneojiji anha

Boy you gotta be aware

Niga jwotdeon banjil beorigo

Niga sseotdeon pyeonjil jiugo

Miryeon eobsi huhoe eobsi

Ijeo jul geoya neoreul ijeullae neoreul jiullae

Boyeojulge wanjeonhi dallajin na

Boyeojulge hwolssin deo yeppeojin na

Babocheoreom sarang ttaemune

Tteonan neo ttaemune ulji anheullae

Deo meotjin namjal manna

Kkok boyeojulge neoboda haengbokhan na

Neo eobsido seulpeuji anha muneojiji anha

Boy you gotta be aware

Credit

Artis: Ailee

Album: Invitation

Rilis: 2012

Genre: K-Pop, dance-pop

Penulis lagu: Kim Do Hoon, Lee Hyun Seung

Fakta di Balik Lagu I Will Show You – Ailee

Lagu “I Will Show You” adalah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi solo asal Korea Selatan, Ailee. Lagu ini diriis pada 16 Oktober 2012 oleh YMC Entertainment dan termasuk ke dalam album mini pertamanya yang berjudul “Invitation”.