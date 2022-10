Lirik Lagu Crazy Sexy Cool - ASTRO dan Fakta di Baliknya

Crazy Sexy Cool – ASTRO

Daeche mothal myohan maeryeok

Sum shwil gonggan eopshi chaewo

Mwonga neukkimi wa

Imi bonneungjeogin aeksyeon

Seoro baneunghaneun feeling sungan

Ikkeullyeo ga

Crazy sexy cool

Ajjilhame kkeut

Barame seuchyeo neol neukkyeobwa

Ijebuteo niga kkum

Chugo shipeun chum

Barami neoye sumgyeol gata

Michigesseo

So easy to love you so easy to love you

Nuni busyeo gorgeous babe

Ni gyeoteseo

Hyanggiroun sumgyeol baramcheoreom bureo

(Ni gyeoteseo)

Heeonal su eopge hae

Du nun soge naega bichyeo

Waenji romaentikhan gijeok jal bwa irwojil geoya

Urin modeun ge da cheoeum

Maeil teukbyeol haejil keopeul

Neowa nae yaegiya

Crazy sexy cool

Majuchineun nun

Jillil teum eopshi yeppeun neoya

Jigeumbuteo ojik dul

Niga naye rule sesangi keojin gibuniya

Michigesseo

So easy to love you so easy to love you

Nuni busyeo gorgeous babe

Ni gyeoteseo

Hyanggiroun sumgyeol baramcheoreom bureo

(Ni gyeoteseo)

Heeonal su eopge hae

To la la love ya (ooh ooh) ah baby

To la la love ya (ooh ooh) ah yeah

Manyang gwiyeobgiman han jul aratteon

Neoreul gakkaieseo bonikka saekdalla dalla dalla

Haruharu dareun moseube hanbeon deo banhae

Kkeutkkaji nan neol jaba jaba jaba

Pretty sexy face and body

Neoege banhan sungankkaji

Naneun mari mani piryohaji ana darling

Cheotnune nan banhae beorin geoya ppalli

Crazy sexy cool

Deo gakkai zoom

Uriman meomchwo itneun sungan

Giureojin mame chu

Neoegero move meomchugo shipji aneun naya