Lirik Lagu Bersepeda Berdua – JKT48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bersepeda Berdua – JKT48

Don't stop jangan hentikan

My love selama-lamanya

Tolong biarkanku lewat seperti ini

Go to ke mana-mana

Heaven bila denganmu

Ku ingin terus berlari

'Cause I'm loving you!

Tanpa menoleh belakang

Ke bagian belakang sepeda

Yang kita naiki berdua

Aku diam-diam berbisik

Ah mungkin bagi dirimu

Hanya teman sekelas saja

Yang jalan pulangnya searah

Keberadaan yang seperti angin

Ah yang selalu bercanda

Padahal kita selalu saling bicara

Mengapa hari ini

Cinta tak abadi yang berputar jauh

Don't say jangan katakan

Why not? Jawaban itu

Hingga suatu hari jadi kenangan

Be loved sampai kapan pun

One way dalam dadaku

Bersama dirimu saja

I'm so satisfied

Dengan pikiran seenaknya

Tidaklah perlu imbalan

Kukayuh sepeda dan melaju

Karena di situ ada jalan

Ah mungkin bagi diriku

Dirimu yang berarti

Tidak menyadari apa pun

Cinta tak berbalas dari belakang

Ah langit di kala senja

Seperti mewarnai kota-kota

Terlalu sedih

Bayangan kita berdua menjadi satu

Ah mungkin bagi dirimu

Hanya teman sekelas saja

Yang jalan pulangnya searah

Keberadaan yang seperti angin

Ah yang selalu bercanda

Padahal kita selalu saling bicara

Mengapa hari ini

Cinta tak abadi yang berputar jauh

