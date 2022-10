Lirik Lagu Hey Jude - The Beatles dan Fakta di Baliknya

Hey Jude - The Beatles



Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song and make it better.

Remember to let her into your heart,

Then you can start to make it better.



Hey Jude, don't be afraid.

You were made to go out and get her.

The minute you let her under your skin,

Then you begin to make it better.



And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain,

Don't carry the world upon your shoulders.

For well you know that it's a fool who plays it cool

By making his world a little colder.



Hey Jude, don't let me down.

You have found her, now go and get her.

Remember to let her into your heart,

Then you can start to make it better.



So let it out and let it in, hey Jude, begin,

You're waiting for someone to perform with.

And don't you know that it's just you, hey Jude, you'll do,

The movement you need is on your shoulder.



Hey Jude, don't make it bad.

Take a sad song and make it better.

Remember to let her under your skin,

Then you'll begin to make it

Better better better better better better, oh.



Na na na nananana, nananana, hey Jude...

(repeat X number of times, fade)



Credit

Artis: The Beatles

Album: Hey Jude (Non Album)

Year: 1968

Genre: Pop,Rock

Songwriter: John Lennon, Paul McCartney

Engineers: Ken Scott, Barry Sheffield

Fakta di Baliknya

Hey Jude merupakan lagu yang ditulis oleh Paul McCartney secara khusus untuk putra John Lennon, Julian Lennon saat kedua orang tuanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka.



Awalnya lagu tersebut berjudul “Hey Jules” namun diganti menjadi “Hey Jude” yang terinspirasi dari karakter “Jud” dalam musikal Oklahoma. Kemungkinan karena McCartney suka dengan lagu-lagu pertunjukan.



Pada tahun 1987, Julian bertemu dengan Paul McCartney di New York City, dan pada saat mereka menginap di hotel yang sama ia akhirnya mendengarkan kisah lagu tersebut secara langsung.



Fakta selanjutnya, Hey Jude merupakan single terpanjang The Beatles dengan durasi tujuh menit sebelas detik sekaligus menjadi salah satu lagu pop terpanjang dalam sejarah musik.



Terakhir, Hey Jude merupakan salah satu lagu The Beatles paling hits dan berhasil menduduki peringkat pertama di banyak negara serta menjadi single terlaris di Inggris, Amerika Serikat, Australia hingga Kanada.