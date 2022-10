Lirik Lagu Menemukanmu – Seventeen dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Menemukanmu – Seventeen

Separuh langkahku saat ini

Berjalan tanpa terhenti

Hidupku bagaikan keringnya dunia

Tandus tak ada cinta

Hatiku mencari cinta ini

Sampai kutemukan yang sejati

Walau sampai letih ku 'kan mencarinya

Seorang yang kucinta

O-o-oh

Kini ku menemukanmu

Di ujung waktu ku patah hati

Lelah hati menunggu

Cinta yang selamatkan hidupku

Kini ku t'lah bersamamu

Berjanji 'tuk sehidup semati

Sampai akhir sang waktu

Kita bersama 'tuk selamanya

Kini ku menemukanmu

Di ujung waktu ku patah hati

Lelah hati menunggu

Cinta yang selamatkan hidupku

Oh, oh, oh, o-o-oh

Kini ku menemukanmu

Di ujung waktu ku patah hati

Lelah hati menunggu

Cinta yang selamatkan hidupku

Kini ku telah bersamamu

Berjanji 'tuk sehidup semati

Sampai akhir sang waktu

Kita bersama 'tuk selamanya