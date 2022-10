Lirik Lagu Butterfly – LOONA dan Fakta Menariknya

Butterfly – LOONA

Soksagyeo jullae neon nal kkaeuneun deja vu

Now, is it you now?

Pieonal deuthae nalgae dallin shingiru

How? is it true now?



Nal gamssa anajuneun wind

Saero kkaeeonaneun neukkim

Nareul chaeweoganeun nunbit (you)

Eojjeomyeon kkumin geot gata

I sungan dreams, dreams may come true



Neon machi fly like a butterfly

Nal meolli deryeogal wings wings

Idaero fly like a butterfly

Gwitgaen baram sori wing wing wing



Fly like a butterfly

Fly like a butterfly

Nan daheul deuthae

I better be around you

Fly like a butterfly

Fly like a butterfly

I better be around you



Ajjilhaejyeo ga nae juwi modeun geoshi blue

Now, with you you now

Jeopin jongi dal geu saireul maemdol deut

I better be around you



Shijageun jageun nalgaejit

Ije nae mame hurricane

Been been there never been been there

Segyega jeomjeom jagajyeo ga

Deryeogajweo way too far saeroweojyeo

I sungan dreams, dreams may come true



Neon machi fly like a butterfly

Nal meolli deryeogal wings wings

Idaero fly like a butterfly

Gwitgaen baram sori wing wing wing

Idaero (fly like a butterfly)

Nan daheul deuthae

I better be around you



Fly like a butterfly jeo kkeutkkaji

Fly like a butterfly deo meollilkkaji

Fly like a butterfly jeo kkeutkkaji

Fly like a butterfly

I better be around you



Gureum wiye synchronize

Saeroun I neukkim

Bling, bling, shine like a starlight

Sumi meojeul deuthan time

Jeomjeom wanbyeokhaejyeo ga

Let me fly right now



Neon machi fly like a butterfly

Deo nopi naragajweo wings wings

Idaero fly like a butterfly

Seuchineun baram sori wing wing wing

I better be around you



Fly like a butterfly jeo kkeutkkaji

Nal meolli deryeogal wings wings

Deo meollilkkaji

Idaero fly like a butterfly

Gwitgaen baram sori

Nan daheul deuthae

I better be around you

Credit

Artis : LOONA

Album : XX

Tahun Rilis : 2019

Fakta Menarik Butterfly – LOONA

LOONA merupakan girl grup asal Korea Selatan yang sering mengeluarkan lagu-lagu hitnya. Pada 2019 lalu, LOONA meriis lagu Butterfly.

Lagu ini memiliki konsep menarik dan unik. Melalui Butterfly, LOONA memberi pesan kuat agar para perempuan berani menunjukkan kecantikannya masing-masing dan berani mengepakkan sayap dan tampil menjadi diri sendiri yang apa adanya.

Menariknya, video musik Butterfly milik LOONA ini direkam di lima negara di lima benua berbeda. Selain itu, mereka menggambarkan kebebasan dan keberanian bagi para perempuan di seluruh dunia.

Video musik ini pun meraih beragam pujian dari warganet yang merasa bahwa video tersebut memiliki tujuan untung menghargai setiap perbedaan yang ada di dunia ini.