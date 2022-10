Lirik Lagu Kulepas dengan Ikhlas – Lesti Kejora dan Fakta di Baliknya

Kulepas dengan Ikhlas – Lesti Kejora

Selamat kuucapkan padamu

Wahai orang yang pernah paling aku sayang

Kulepas dirimu dengan ikhlas

Moga Tuhan jagakan dirimu dan dia

Kudatang memberikan selamat

Walau langkah kaki gamang

Untuk kamu aku datang

Semoga dirimu bahagia

Kulepas dirimu dengan ikhlas

Semoga engkau dan dia bahagia

Dulu kita pernah berbagi rasa

Kini kita hanya teman yang biasa

Dulu kita bisa berencana

Tapi Tuhanlah yang menakdirkan

Hidup terus berjalan

Engkau tlah ku relakan

Pada Tuhan semua

Ku pasrahkan

Selamat kuucapkan padamu

Wahai orang yang pernah paling aku sayang

Oh oh oh oh

Dulu kita pernah berbagi rasa

Kini kita hanya teman yang biasa

Dulu kita bisa berencana

Tapi Tuhanlah yang menakdirkan

Hidup terus berjalan

Engkau tlah ku relakan

Pada Tuhan semua

Ku pasrahkan

Kulepas dirimu dengan ikhlas

Semoga engkau dan dia bahagia

Credit

Artis : Lesti Kejora

Tahun Rilis : 2020

Pencipta : Adibal Sahrul

Lisensi : Trinity Optima Production

Fakta di Balik Lagu Kulepas dengan Ikhlas

Bertepatan dengan hari ulang tahunnya, pada 5 Agustus 2020 lalu, Lesti merilis single yang berjudul Kulepas dengan Ikhlas yang diciptakan oleh Adibal Sahrul.

Lagu ini bercerita tentang pengalaman pribadi Lesti Kejora. Seperti yang diketahui, sebelum menikah dengan Rizky Billar, dirinya pernah menjalin hubungan pacaran dengan Rizki DA. Setelah itu, Rizki DA melangsungkan pernikahannya pada tahun 2020.

Melalui suara emasnya, Lesti menyampaikan lirik yang begitu dalam mengenai keikhlasan dan melepas seseorang.

Dalam video klip musik Kulepas dengan Ikhlas, Lesti Kejora menggandeng Rizky Billar sebagai modelnya. Pada saat itu, keduanya belum menikah dan sedang ramai dijodoh-jodohkan oleh masyarakat Indonesia.