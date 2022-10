Lirik Lagu Apa Kabar – Vina Panduwinata dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Apa Kabar – Vina Panduwinata

Dengan sepeda bergaya

Ku jalani jalan di kotaku ini

Serasa mentari senyum

Serasa angin datang

Membelah ramah

Ku ingat waktu itu

Hari minggu

Di pagi ceria yang bercanda

Senang

Tanpa aku tahu

Ada yang diam-diam menatapku

Lalu aku jadi salah tingkah

Dengan gayaku itu

Oh tak kusangka

Kau yang dulu yang ku cari

Apa kabarmu aha oh teman

Apa kabarmu aha oh teman

Apa kabarmu aha oh teman

Apa kabarmu aha oh teman

