Lirik Sigue - Ed Sheeran ft. J Balvin dan Fakta di Baliknya

Sigue - Ed Sheeran

Dale

Sigue

Que a mí me gusta todo lo que exhibes

Yo puedo tocar los temas

Que miren cómo te recorro el cuerpo entero

Bebé, tú solo sigue

Tú eres sola pa' mí (yeah)

Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad

Tu mentalidad e' mi debilidad

Llama a tu amiga pa' que hagamos una trinidad

Si tú ere' sólida, te pongo líquida

Esta noche tú y yo sí nos vamo' a joder

Sí nos vamo' a joder, sí nos vamo' a joder

Yo estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber

Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber

Mami, si me sigues, nos vamos pa'l hotel

Tú ere' la primera, pa' ti no hay un top ten

And I'm rollin' with a couple of people I know well

Know I can keep a secret, you know that I won't tell

Tu blanquito pelirrojo, rojo

Los que te tiran son flojos, flojos

Hace rato tengo antojo de ti

Ten cuidado de mí si te cojo, cojo

Sigue

Que a mí me gusta todo lo que exhibes

Yo puedo tocar los temas

Que miren cómo te recorro el cuerpo entero

Bebé, tú solo sigue

Tú eres sola pa' mí

Dime, Tainy, si están puestas pa'l perreo

Pa'l guayeteo

Pa'l sobeteo

En la disco sabe' la rompemo' feo

Y si te veo

Te bellaqueo

Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti

Después de dos tragos nos ponemos fácil

And we'll grab a couple bottles

And fill up a glass each

You keep dancin' to the rhythm

This beat's to your heartbeat