Lirik Lagu Stay Here - Gaho dan Fakta di Baliknya

Lirik Stay Here - Gaho

Ooooooh~ ooooh~

Jinagan sigani dasi ondamyeon

Gidarin neoreul bogetji

Saengagi manhajineun geotdo

Naneun himdeureoseo geureoketji

Gakeun gadeukhi chaeweojideon

Neol beorigi wihaeseo

Urin seoro deo meoreojyeoya hagetjiman

Modu da sarajyeobeoril neowa naijiman

Neomu maneun siganeul bonaeya hagetjiman

I need you~

Nae gyeote isseojweoyo

Nae yeope issejweoyo

Geureoke isseo jumyeon geureoke

Nal mitgo iketdadeon malro dasi kamssajweoyo oh~

Babogati siganeul bonatdago

Nege malhaejugo sipeo

Dasi nae saengake gathyeoitneun geotdo

Jukeul mankeum sireun geol

Modu biweonaedo dasi neoreul chagetjiman

Dasi oji anheul sigan butjapasseotjiman

I need you~

Nae gyeote isseojweoyo

Nae yeope issejweoyo

Geureoke isseo jumyeon geureoke

Nal mitgo iketdadeon malro dasi kamssajweoyo

Nal deo apeuge haedo dwae

Nan deo oji anhado dwae

Naega eotteoke dwae beorindamyeon

Geudae, geudae ureo jumyeon dwae

Geudaen dorabwa jumyeon dwae