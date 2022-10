Lirik Lagu Gee - Girls Generation dan Fakta di Baliknya

Lirik Gee - Girls Generation

Aha, listen boy

My first love story

My angel and my girls

My sunshine, uh uh let's go

Neomuneomu meotjeo nuni nuni busheo

Sumeul mot shwigesseo tteollineungeol

Gee Gee Gee Gee baby baby baby

Gee Gee Gee Gee baby baby baby

Oh neomu bukkeureoweo cheodabol su eopseo

Sarange ppajeoseo sujubeungeol

Gee Gee Gee Gee baby baby baby

Gee Gee Gee Gee ba-ba-ba-ba-ba-ba

(Eotteoke hajo)

Eotteok-eotteokajo

(Tteollineun naneun)

Tteollineun naneunyo

(Dugeundugeun dugeundugeun)

Dugeundugeungeoryeo

Bamen jamdo mot irujo

Naneun naneun babonga bwayo

Geudae geudaebakke moreuneun babo

Geuraeyo geudael boneun nan

Neomu banjjakbanjjak nuni busheo

No no no no no

Neomu kkamjjakkamjjak nollan naneun

Oh oh oh oh oh

Neomu jjaritjarit momi tteollyeo

Gee Gee Gee Gee Gee

Oh jeojeun nunppit Oh yeah

Oh joeun hyanggi Oh yeah yeah yeah

Oh neomuneomu yeppeo mami neomu yeppeo

Cheonnune banhaesseo kkok jibeungeol

Gee Gee Gee Gee baby baby baby

Gee Gee Gee Gee baby baby baby

Neomuna tteugeoweo manjil suga eopseo

Sarange ta beoryeo hukkeunhangeol

Gee Gee Gee Gee baby baby baby

Gee Gee Gee Gee ba-ba-ba-ba-ba-ba

(Eojjeomyeon joa)

Eojjeomyeon joayo

(Sujubeun naneun)

Sujubeun naneunyo

(Molla molla molla molla)

Molla molla hamyeo

Maeil geudaeman geurijo

Chinhan chingudeureun malhajo

Jeongmal neoneun jeongmal mot mallyeo babo

Hajiman geudael boneun nan

Neomu banjjakbanjjak nuni busheo

No no no no no

Neomu kkamjjakkamjjak nollan naneun

Oh oh oh oh oh

Neomu jjaritjarit momi tteollyeo

Gee Gee Gee Gee Gee

Oh jeojeun nunppit Oh yeah

Oh joeun hyanggi Oh yeah yeah yeah