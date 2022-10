Lirik Lagu Look - GOT7 dan Fakta di Baliknya

Lirik Look - GOT7

Eodil bwa yeogil bwa naega ape itjana

Ttansaenggakhaneun ge da nune boineunde

Gwaeni geokjeong haji ma naega yeope

Isseo jul tenilkka Don’t worry nareul mideo

Yeah, yeah, yeah ajikdo moreugenni

Buranae boineun neoye nunbit

Ready, ready, begin nae nune ppajyeobwa hurry

Don’t you worry, we can make it, make it

Duryeoumi millyeoomyeon just nareul bwabwa

Neoreul hyanghan mideumi very neomchinilkka

Don’t be afraid mami seopseopaejinilkka

Geujeo gateun maeumigil baranilkka

Neukkyeojineun nae moseub geudaero nal

Mideojullae duryeoul piryo eopseuni

Geu nun sogeseo nareul chatgo shipeo

Barabwajweo geurae geureoke

You look at me now Oh shiseoneul matchugo

Iksukhaejil ttaekkaji naman boil ttaekkaji

Nun dollijima i daero nun majchweojweo

Nuga mweora handaedo uril tte noeul sun eopseo

Gwichaneun soeumeun kkeodugil bara

My, my eyes on you

Meorissogeul biweo just for me teongteong

Eochapi nan ojik neoppun believe it

Your eyes on me

Ne shiseoneul only naegeman dweo

Daeche neoneun geokjeong haneun shigan

Eolmana doeneun geoya question

Naneun neoreul goeropineun geotteulgwaye

Jeontureul junbi jungiya yes, sir

Ne gibune ttara nae gibundo byeonam

Seulpeohaneun ne moseube neomuna yeol bada

Baeksajange padocheoreom da jiweobeoryeo

Neoye gomin no more ije haengbongman nameungeol

Gwaenchana gakkeum jamshi meomchishaedo

Gomin an hae igyeo nael geora mideuni

Amu ildo eopseotteon geotcheoreom nal

Barabwajweo geurae geureoke

You look at me now Oh shiseoneul matchugo

Iksukhaejil ttaekkaji naman boil ttaekkaji

Nun dollijima i daero nun majchweojweo

Nuga mweora handaedo uril tte noeul sun eopseo