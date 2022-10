Lirik Lagu Girls, girls, girls - GOT7 dan Fakta di Baliknya

Lirik Girls, girls, girls - GOT7

Noryeokhaji anhado wae geureonji molla

Namanbomyeon jajireojyeo nolla

Nae love nae style nae swagger

Oh amugeosdo anhaedo geunyang nega joha

Chyeodabomyeo gabyeopge dagaga

Geunyang “Hey girl, how are you doing?” (hey!)

Girls girls girls they love me

Naneun wae momi ireoneun geoni

Girls girls girls they love me

Eoril jeokbuteo gyesok jjukgyeowossni

Nan natanagiman haedo

Geunyang barabogiman haedo

Geunyang sumswigiman haedo

Girls girls girls they love me

Saljjakman useodo

Momeul saljjakman heundeureodo

Naneun amugeosdo anhaedo

Girls girls girls they love me

Joheungeonji aninji ajik jal molla

Maeui nuni neomunado manha

This girl that girl, harujongil

Oh maeumeul japgo chimchakhae

Hanmyeongman golla

Mannaboryeogo haedo nareul nohajujil anha

Eojjeomyeon joha (hey!)

Girls girls girls they love me

Naneun wae momi ireoneun geoni

Girls girls girls they love me

Eoril jeokbuteo gyesok jjukgyeowossni

Nan natanagiman haedo

Geunyang barabogiman haedo

Geunyang sumswigiman haedo

Girls girls girls they love me