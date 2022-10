Lirik Lagu A - GOT7 dan Fakta di Baliknya

Lirik A - GOT7

It's not working, so stop fronting

I know you want me, let's start talking

A~ da aneunde wae jakku sumgyeo

Nega nal johahaneunge imi

Ne eolgure sseuyeo isseo

A~ nareul boda wae nuneul dollyeo

Da aneunde A~ A~

Nal baraboneun siseoni neukkyeo jilttae

Dora bomyeon eonjena nega seo isseo (Hey Girl)

Gogae dollyeo meon goseul bwado

Nollaji anheun cheok haebwado

Naneun ara wae nega

Nae jumwireul wae maemdoneunji

A~ da aneunde wae jakku sumgyeo

Nega nal johahaneunge imi

Ne eolgure sseuyeo isseo

A~ nareul boda wae nuneul dollyeo

Da aneunde A~ A~

Nal johahaneun maeumeul moreul geora

Mitgo ineun nemoseubi gwiyeowoseo (So Cute)

Moreun cheok haejugo sipjiman

Deo isangeun motchakgesseo nan

Modu ara iriwa bwa

Deo isang nal pihaji malgo

A~ da aneunde wae jakku sumgyeo

Nega nal johahaneunge imi

Ne eolgure sseuyeo isseo

A~ nareul boda wae nuneul dollyeo

Da aneunde A~ A~

Ja sseomeul pihaji malgo nawa hamkke sseomta

Nareul bwa wae ireoke sujubeum ta

Mwoga museowo nado jal mothajiman

Uri hathan keopeuril geot gata

Oneun buteo uri iril hae

Ni soneul jabgo georeo danillae

Sigan akkawo ja eotteokhallae

Eonjekkaji geureoke gyesok domang danillae eo?

A~ da aneunde wae jakku sumgyeo

Nega nal johahaneunge imi

Ne eolgure sseuyeo isseo

A~ nareul boda wae nuneul dollyeo

Da aneunde A~ A~

A~ da aneunde wae jakku sumgyeo

Nega nal johahaneunge imi

Ne eolgure sseuyeo isseo

A~ nareul boda wae nuneul dollyeo

Da aneunde A~ A~