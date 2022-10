Lirik lagu Memulai Kembali – Monita Tahalea dan Fakta dibaliknya

Memulai Kembali – Monita Tahalea

Matahari sudah dipenghujung petang

Kulepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu

Yang dahulu melingkupi ku

Sejak saat itu langit senja tak lagi sama

Sebuah janji terbentang di langit biru

Janji yang datang bersama pelangi

Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang

Dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu

Aku mencari

Aku berjalan

Aku menunggu

Aku melangkah pergi

Kau pun tak lagi kembali

Sebuah janji terbentang di langit biru

Janji yang datang bersama pelangi

Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang

Dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu

Sejak saat itu langit senja tak lagi sama

Aku mencari

Aku berjalan

Aku menunggu

Aku melangkah pergi

Kau pun tak lagi

Dan ku kan memulai kembali

Fakta

Monita Tahalea merupakan seorang penyanyi sekaligus penulis lagu jebolan Indonesian Idol tahun 2005. Pada 2007 ia pernah bernyanyi dalam album Kemenangan Hati milik Yovie Widianto dengan single Selingkuh, Kekasih Sejati, dan Kembali Satu.

Pada 2010 Monita merilis album perdananya yang diproduseri oleh Indra Lesmana yang bertajuk Dream, Hope & Faith dan album ini bergenre Jazz.

Pada 2013 Monita dan The Nightingales merilis sebuah album EP "Songs of Praise". Di tahun ini juga ia berkolaborasi dengan penyanyi kawakan Glenn Fredly dan Is vokalis Payung Teduh saat itu, dalam lagu Filosofi & Logika sebagai jalur suara Filosofi Kopi.