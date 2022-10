Lirik Lagu That XX - G-Dragon dan Fakta di Baliknya

Lirik That XX - G-Dragon

Uyeonhi gireul geotda ne namjal bwasseo (Yea I saw him)

hoksina haetdeon nae yegami majasseo (I told you)

nega jun banjireul ppaego hanjjogen paljjangeul kkigo

geunyang yeogikkajiman malhalge (I don't wanna hurt you)

Geunde ohiryeo neoneun naege hwareul nae (Why?)

geuneun jeoldaero geureol riga eopdae (Sure you're right)

naneun ne nunchil salpigo naega jal mot bon georago

geurae neol wihae geojitmalhalge (I'm sorry)

Oh nal mollajuneun nega miwo i gidarimi sirheo

geu son ije noheurago

nega seulpeohal ttaemyeon naneun jugeul geotman gatdago baby

Geu saekkiboda naega motan ge mwoya

dodaeche wae naneun gajil su eomneun geoya

geu saekkineun neoreul saranghaneun ge anya

eonjekkaji babogachi ulgoman isseul geoya

Neon geu saram yaegil hal ttaen haengbokhae boyeo (You look happy)

ireokerado useuni joha boyeo (I'm happy)

geureul jeongmal saranghandago machi yeongwonhalgeorago

mitneun ne moseubi I don't know what to say no mo

neoui chingudeul modu geureul jal ara (yup they know)

ppeonhi da boineungeol neoman wae mot bwa (It's you)

They say love is blind Oh baby you so blind

jebal heeojigireul baralge

Oh nal mollajuneun nega miwo i gidarimi sirheo

geu son ije noheurago

nega seulpeohal ttaemyeon naneun jugeul geotman gatdago baby

Geu saekkiboda naega motan ge mwoya

dodaeche wae naneun gajil su eomneun geoya

geu saekkineun neoreul saranghaneun ge anya

eonjekkaji babogachi ulgoman isseul geoya

Bissan chae yeppeun ot gogeup reseutorang neon jal eoullyeo

hajiman ne yeop geu Xneun jeongmal anya neorangeun an eoullyeo

ne apeseo geojitmisoreul jieumyeo ne bolgwa meoritgyeoreul manjimyeo

sogeuron bunmyeong dareun yeojareul saenggakhae eojjeom geureol su inni joe gatae